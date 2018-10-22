بالفيديو.. لحظة جرف سيل وادي نجران لسيارة بداخلها شخصين
أظهر مقطع فيديو لحظة جرف سيل وادي نجران لسيارة بداخلها شخصين وجاري العمل على إنقاذهما.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو على نطاق واسع، مستغيثين بالجهات المعنية من أجل إنقاذ هذين الشخصين اللذين جرفت سيارتهما بواسطة سيل وادي نجران.
وطالب رواد التواصل المواطنين والوافدين بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء التنقلات في مناطق السيول والأمطار الغزيرة تجنبا لأي مخاطر.
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2840 ] نشر منذ 44 دقيقة
اللي يصور ويعلق ويقول والله يستاهل بدل لا يدعوا له ان الله يسلمه حتى لو كان غلطان
يا عالم ترى الرجوله مالها دخل في الطبيعة او هناك بيقول بطل ورجال
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36483 ] نشر منذ 18 دقيقة
لاتلومهم ياالهمس
الناس تشوف السيل قدامها وتطامر فيه
الأرصاد تحذر
والدفاع المدني يحذر
والناس تتجمهر وتجتمع في الأماكن المحذر منها
شعب ماله حل!!!!!
يلقون بأيديهم في المهالك
ولا أنشبو أعمارهم رجعوا يبكون زي البنات
وينكم ياالدفاع المدني
والو ياالو😐