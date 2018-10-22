بالفيديو.. لحظة جرف سيل وادي نجران لسيارة بداخلها شخصين

نجران(صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة جرف سيل وادي نجران لسيارة بداخلها شخصين وجاري العمل على إنقاذهما.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو على نطاق واسع، مستغيثين بالجهات المعنية من أجل إنقاذ هذين الشخصين اللذين جرفت سيارتهما بواسطة سيل وادي نجران.

وطالب رواد التواصل المواطنين والوافدين بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء التنقلات في مناطق السيول والأمطار الغزيرة تجنبا لأي مخاطر.