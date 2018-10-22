شقيقة حلا شيحة غاضبة بسببها

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة الشابة مايا شيحة، عن غضبها بسبب الهجوم الشديد الذي تتعرض له أختها حلا عقب خلعها الحجاب وإعلان عودتها للتمثيل، لافتةً إلى أنها تتعرض للتنمر والتعليقات المزعجة من نشطاء التواصل الاجتماعي.

وأوضحت ” مايا ” عبر حسابها على ” إنستجرام ” ، قائلةً على صورة نشرتها لأختها: ” هي دي اختي حلا، اللي بيحبها يدعي ان ربنا يوفقها في حياتها واسرتها ومهنتها اللي اخترتها. زي ما اسعدتنا وادخلت البهجة والصفاء في حياتنا… حلا بنت مصر أحن ام واخت وابنة. ”

وتابعت: ” دعوا الخلق للخالق.. فلتقل خيرا او تصمت. من منكم بلا خطيئة… كفاية تنمر.. دي حلا بشر زي أي بشر يصيب أو يخطئ ” ، مستطردة: ” ربنا بس اللي بيحاسب لا للتنمر.. هعمل بلوك للي مش بيحترم نفسه. ”