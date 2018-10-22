الهلال الأحمر يعلن النقل الداخلي والخارجي لفني إسعاف وطب طوارئ

عادل الحربي(صدى):

اعتمد الدكتور محمد القاسم، رئيس هيئة الهلال الأحمر، حركة النقل الداخلي والخارجي لشاغلي وظيفة ” فني إسعاف وطب طوارئ ” .

حيث أعلنت هيئة الهلال الأحمر عن بيانات المنقولين داخليًا وخارجيًا وبيانات توزيع المعينين مؤخرًا بالقرار الإداري رقم ” 70564 ” وتاريخ 16/7/1439هـ، والمتعاقدين بالقرار الإداري رقم ” 1776 ” وتاريخ 6/1/1440هـ على مراكز فروع الهيئة.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن بناء على النظام يتم إقرار ما يلي:

1- يعتمد النقل الداخلي لمراكز الهيئة داخل الفروع لجميع شاغلي وظائف ” فني إسعاف وطب طوارئ ومساعد صحي ” .

2- يعتمد النقل الخارجي بين الفروع لجميع شاغلي وظائف ” فني إسعاف وطب طوارئ ومساعد صحي ” .

3- يعتمد توزيع المُعينين بالقرار المذكور أعلاه لشاغلي وظائف ” فني إسعاف وطب طوارئ ” ، الموضحة أسمائهم بالبيانات المُرفقة كما هو موضح أمام إسم كلاً منهم.

4- على الرئيس المباشر للممارس الصحي المنقول والمُعين إخلاء طرفه خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل.

5- تُعتبر مباشرة المنقولين بحركة النقل الداخلي خلال 3 أيام عمل في مقرات عملهم.

6- يُعتبر النقل الخارجي وتوزيع المعينين خلال 5 أيام عمل في مقرات عملهم من تاريخ إخلاء الطرف.

7- على إدارات شئون الموظفين والشئون الإسعافية بالفروع متابعى تنفيذ ما ورد في القرار الإداري رقم 70564، وتاريخ 16/7/1439هـ الفقرة رقم ” 6 ” من تعديل المهنة للمعينين المذكورين.