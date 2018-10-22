خبراء ينصحون: انتظروا آيفون الأرخص ثمنا ولا تتعجلوا الشراء
رحب خبراء التقنية بطرح آبل هاتفها الجديد آيفون إكس آر خلال 26 اكتوبر الجاري مؤكدين تميزه عن ماكس .XS” و”آيفون” XS الهاتفين السابقين آيفون ” ووفقاً لموقع ” بيزنس إنسايدر ” يرى خبراء التقنية أن هاتف آبل الجديد سيكون أرخص من الهاتفين الآخرين بنحو 250 دولارا، إذ يصل ثمنه إلى 749 دولار .
كما يتميز الهاتف الجديد بتعدد ألوانه “الأصفر، أبيض، كورالي، أحمر، أزرق، وأسود ” بينما كان السائد في الهاتفين السابقين اللون الفضي أو الرمادي أو الذهبي .
أما عدسة الكاميرا الأمامية تعتبر مماثلة في حين تعتبر الكاميرا الخلفية للهاتف الجديد فائقة الجودة وتتميز شاشته بالإتساع بالمقارنة بالهاتفين السابقين .
ويتميز الجهاز القادم بالسرعة الفائقة وطول عمر البطارية، التي تستطيع الصمود لمدة أطول، تصل إلى 12 ساعة في الشحنة الواحدة .
ويحمل الجهاز الجديد نفس نظام التشغيل ” إي أو إس 12 ” ، ونفس الحد من الأمان الرقمي .
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