خبراء ينصحون: انتظروا آيفون الأرخص ثمنا ولا تتعجلوا الشراء

واشنطن(صدى):

رحب خبراء التقنية بطرح آبل هاتفها الجديد آيفون إكس آر خلال 26 اكتوبر الجاري مؤكدين تميزه عن ماكس .XS” و”آيفون” XS الهاتفين السابقين آيفون ” ووفقاً لموقع ” بيزنس إنسايدر ” يرى خبراء التقنية أن هاتف آبل الجديد سيكون أرخص من الهاتفين الآخرين بنحو 250 دولارا، إذ يصل ثمنه إلى 749 دولار .

كما يتميز الهاتف الجديد بتعدد ألوانه “الأصفر، أبيض، كورالي، أحمر، أزرق، وأسود ” بينما كان السائد في الهاتفين السابقين اللون الفضي أو الرمادي أو الذهبي .

أما عدسة الكاميرا الأمامية تعتبر مماثلة في حين تعتبر الكاميرا الخلفية للهاتف الجديد فائقة الجودة وتتميز شاشته بالإتساع بالمقارنة بالهاتفين السابقين .

ويتميز الجهاز القادم بالسرعة الفائقة وطول عمر البطارية، التي تستطيع الصمود لمدة أطول، تصل إلى 12 ساعة في الشحنة الواحدة .

ويحمل الجهاز الجديد نفس نظام التشغيل ” إي أو إس 12 ” ، ونفس الحد من الأمان الرقمي .