 محمد بن فيصل عن إدواردو: الهلال لا يفرط في قائده

طلال الغامدي(صدى):

أبدت جماهير نادي الهلال، استغرابها وضيقها من مفاوضات إدارة ناديها برئاسة الأمير محمد بن فيصل، مع البرازيلي كينو، مهاجم نادي بيراميدز المصري، في ظل أنباء على أنه سيكون بديلًا لكارلوس إدواردو.

ومن جانبه، علّق رئيس الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” في محاولة لتهدئة الجماهير الغاضية، قائلًا: ” إدواردو قائد للهلال… والهلال لا يفرط في قائده ”

ومن الجدير بالذكر، أنه شهد البرازيلي كارلوس إدواردو، تغيّرًا في مركز لعبه برفقة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، وقلة تأثيره مع الهلال عن ما كان عليه في المواسم الماضية؛ حيث ظهرت لقطة للاعب، وهو يعاتب مدربه على استبداله في الدقيقة الـ 58، وذلك خلال مباراة فريقه أمام الشباب، يوم الجمعة.