أمير الرياض يستقبل أعضاء مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم, أعضاء مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يتقدمهم رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالعزيز السبيل، ونائب رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني والأمين العام الدكتور عبدالله الفوزان.

ورحب سمو الأمير فيصل بن بندر في بداية الاستقبال، برئيس وأعضاء مجلس الأمناء، منوها بالجهود التي يبذلها المركز، مؤكدا أن مخرجاتها ستكون لها بإذن الله بالغ الأثر في بناء رؤية وطنية واضحة في نشر ثقافة الحوار الوطني بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بنشر ثقافة الحوار والتسامح والتعايش بين فئات المجتمع وتعزيز اللحمة الوطنية.

من جهته، عبّر الدكتور السبيل عن تقديره وشكره لسمو أمير منطقة الرياض على دعمه للمركز، مبيناً أن المركز سينظم العديد من الفعاليات خلال الفترة القادمة التي تدعم مسيرة الحور الوطني وترسّخ مفاهيمه في المجتمع السعودي، مؤكداً مضي المركز بخطى واثقة في تنفيذ برامجه الوطنية بتعزيز التلاحم الوطني ونشر ثقافة الحوار وترسيخ قيم التعايش والتنوع والوسطية والاعتدال التي أكدت عليها رؤية المملكة 2030.