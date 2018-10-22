” الطيران المدني ” تحدد طرق تعويض العميل حال إلغاء رحلته

عادل الحربي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، عن أحقية العميل في مطالبة الناقل الجوى بالتعويض في حال إلغاء الرحلات المنتظمة ، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.

وقالت الهيئة -في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع ” تويتر ” – إن اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء تضمن للعميل مطالبة الناقل الجوي بحقوقه إذا تم إلغاء الرحلة الداخلية قبل 7 أيام من موعدها، أو ألغيت الرحلة الخارجية قبل 14 يومًا من موعدها، فيجب على الناقل الجوي إعادة قيمة التذكرة، أو الجزء المتبقي من الرحلة، وتعويض العميل بما يعادل قيمة 100% من قيمة خط السير غير المستخدم.

كما اوضحت عند إلغاء الناقل الجوي الرحلة من 24 ساعة إلى 4 ساعات قبل موعد المغادرة، ولم يوفر رحلة بديلة خلال 6 ساعات، فيحق للعميل استعادة قيمة التذكرة، وتعويض ما يعادل 100% من تلك القيمة.