بالصدفة.. ” صورة ” تقود فتاة لإنقاذ عائلة من الموت

واشنطن(صدى):

مر إعصار ” مايكل ” بأجزاء عدة من شمال غربي ولاية فلوريدا، حيث سقط ما يزيد عن 18 قتيلاً، فيما فُقد العشرات.

وبناء على ذلك، لجأت ” آمبر جي ” لخرائط الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي على الإنترنت؛ لتفقد الأضرار التي لحقت بممتلكات جدتها في منطقة ” يانغزتاون ” .

حيث تفاجأت ” آمبر جي ” بالصدفة بكلمة ” HELP ” مكتوبة على العشب بين الأشجار التي أسقطها الإعصار، حيث كتب الأفراد المحاصرون تلك الكلمة بالمواد التي عثروا عليها في المنطقة.

وقامت ” آمبر جي ” باخبار رجال الإنقاذ، الذين سارعوا إلى المكان وعثروا على عمها وعمتها وأحد أصدقاء العائلة محاصرين، قبل نقلهم إلى بر الأمان.

تجدر الإشارة إلى أن الصورة التي نبهت ” جي ” إلى وضع أقربائها، التُقطت من طائرات المسح التي حلقت فوق المناطق المتضررة بمجرد مرور الإعصار.

من الجدير بالذكر أن البحث عن المفقودين في أعقاب ضربة إعصار ” مايكل ” تحول إلى بحث عن موتى؛ وذلك مع تلاشي الأمل في العثور على المزيد من الأحياء.