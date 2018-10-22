بالفيديو.. نمر يصارع أخيه الأصغر حتى يحطم جمجمته

كيب تاون(صدى):

أظهر مقطع فيديو، صراع بين نمرين في حديقة كروغر الوطنية في جنوب إفريقيا؛ حيث قام أحدهما بتهشيم جمجمة الآخر وقتله، في واقعة غريبة ومؤسفة استمرت حوالي 25 دقيقة.

ومن جانبه، أوضح مصور الفيديو أن غيمة الغبار التي أثارها الوحشان كانت مرئية من بعيد، مضيفًا: ” عندما انقشع الغبار، رأينا أن أحد النمرين كان فتيا جدا مقارنة بالآخر. واعتقدنا لفترة من الوقت بأنهما كانا يلعبان بقسوة شيئا ما. ”

وأشار إلى أنه سرعان ما أدرك السياح أنهم كانوا على خطأ، كما لم يرض أي من النمرين بالتراجع لسبب يعود إلى الزعامة على هذه البقعة من الأرض، واستمرت المعركة حتى النهاية؛ حيث تم خنقه حتى نفق، ثم ضربه الأكبر بقوة، سمع إثرها السياح فرقعة جمجمة النمر الخاسر وتكسرها.