الكشف عن حقيقة اختفاء الفنانة آمال ماهر قسرا

أماني الغامدي(صدى):

أوضحت مصادر مقربة من الفنانة المصرية آمال ماهر حقيقة اختفائها قسرا، قائلة إن ما يثار حول النجمة بشأن اختفائها قسرا مجرد شائعة مغرضة لا أساس لها من الصحة.

وأضافت المصادر، قائلة :” هذا الكلام غير حقيقي ولا علاقة له بالواقع ” ، لافتة إلى أن آمال في رحلة استجمام مع ابنها بعد فترة من الضغوط الحياتية والفنية، ولا يوجد ما يدعو للقلق عليها.

وكان رواد التواصل الاجتماعي تداولوا أخبار حول اختفاء آمال ماهر قسرا وخطفها مما أحدث ضجة كبيرة، وجاء ذلك بعد غلق هاتفها وعدم تفاعلها على حساباتها الشخصية، وردد بعض المغردين أنه تم القبض عليها ، بينما روج آخرين لخطفها واختفائها قسرًا.