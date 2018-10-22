3 عادات تساعدك على تسريع عملية الأيض

أماني الغامدي(صدى):

إن ” عملية الأيض ” هى العملية الكيميائية التي يقوم بها الجسم ليحول الطعام والمواد الغذائية إلى طاقة، وكلما زادت عملية الأيض زادت نسبة الدهون المحترقة التي تعطي الطاقة التي يحتاجها الجسم، ولمساعدتك في تسريع عملية الأيض .

وهناك بعض العادات التي يجب أن تقوم بها لتسريع تلك العملية وتخلصك من الدهون المتراكمة، وهى:

– تناول البروتين يومياً: حيث يعمل البروتين على حرق الدهون وزيادة التمثيل الغذائي فإن تناول كمية وفيرة من البروتين يومياً يعمل على زيادة حرق الدهون المتراكمة وخاصةً على البطن.

– شرب الشاي الأخضر: يعمل الشاي الأخضر على تسريع عملية الأيض، وذلك لإحتوائه على مضادات الأكسدة.

– التوابل الحارة: تناول التوابل الحارة على كبح الشهية، والتي تعمل أيضاً على تسريع عملية الأيض وعليه حرق الدهون.