مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 11.57 نقطة ليقفل عند مستوى 7648.64 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 211 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 122 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 22 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 159 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صادرات, وسامبا, والأهلي, وساب, والعربي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات وفا للتأمين, والخزف السعودي, وأنابيب السعودية, وسافكو, والدرع العربي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و 10% .

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية, والإنماء، ودار الأركان, والراجحي, والأهلي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وسابك, وكيان السعودية, والإنماء، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 80.91 نقطة ليقفل عند مستوى 2394.17 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 64 ألف سهم تقاسمتها 149 صفقة.