بالفيديو.. نجم لبناني يغار من شيرين ويعتذر بعد إساءته لها

أماني الغامدي(صدى):

تراجع النجم اللبناني زياد برجي عن موقفه تجاه الفنانة شرين عبد الوهاب، وذلك بعدما أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، موكدًا أنه يكرهها.

وقال زياد من خلال مقطع فيديو مع أحد الإعلاميين نشره على صفحته على تطبيق ” انستجرام ” : ” بكرهك عشان مش قادر أكرهك، بغار منك عشان ما قادر ازعل منك، بحبك كثير “.

وتابع: ” سامحيني، أنا عفوي وطيب مثلك، وأنتِ عارفة هالشي ونحنا منشبه بعض، وما تزعلي مني، وأنا مش زعلان منك، وحشتيني كثير واشتقت للقعدة معك ولكرمك ” ، مضيفًا: ” صافي يا لبن يا عمري، حليب يا قشطة، شو حلو شيرينو شو حلو، وطبعًا سأنفذ لها لحن إذا طلبت “.