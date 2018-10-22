” التقاعد ” تطالب الجهات الحكومية بسرعة إنجاز معاملات متقاعدي هذا العام

الرياض(صدى):

حثت المؤسسة العامة للتقاعد, الجهات الحكومية المدنية والعسكرية على سرعة إنجاز معاملات المحالين إلى التقاعد للعام الحالي 1440هـ في مواعيدها المحددة بما يحقق سهولة الانتقال من الراتب الوظيفي إلى المعاش التقاعدي من دون انقطاع في الدخل، وذلك في إطار السعي إلى تحقيق منظومة عمل حكومي متكاملة.

وطالبت المؤسسة الجهات المدنية والعسكرية التأكيد على منسوبيها إعداد بيان الخدمة لمن سيحال على التقاعد للعام الحالي وإرساله آليا لوزارة الخدمة المدنية من خلال خدمة تحقق خدمات المتقاعدين “بيان” التي أطلقتها الوزارة متضمناً حركة الموظف أثناء الخدمة لتشمل فترات الإجازات الاستثنائية والدراسية والمرضية والإعارة وأيام الغياب من دون عذر وتدرجات المرتبة والراتب مرفقاً بها المستندات اللازمة وأبرزها صورة الهوية الوطنية وصورة من قرار إنهاء الخدمة ورقم الحساب البنكي الدولي (IBAN) ، بالإضافة إلى العنوان الوطني وأرقام الاتصال الثابت والمتنقل الخاص به.

وشددت على أهمية إبلاغ الجهات المدنية والعسكرية لمنسوبيها ممن سيحالون على التقاعد بتعديل المهنة في بيانات الاحوال المدنية إلى متقاعد تلافياً لتأخر الصرف.

كما أكدت أهمية إرفاق أصل التقرير الطبي الصادر من الهيئة الطبية العامة المثبت للعجز بصفة دائمة وقطعية في حالة إنهاء الخدمة لأسباب صحية موضحاً فيه تشخيص الحالة والتاريخ المرضي والإجازات المرضية مع إرفاق المستند المؤيد إذا كانت الإصابة أثناء العمل وبسببه، وكذلك إنهاء المتطلبات اللازمة في حالة إنهاء الخدمة للاستقالة او الغياب بإرسال النماذج الخاصة بها، وإبلاغ وكيل المستفيدين بضرورة تعبئة إقرار بحالة المستفيدين من المعاش التقاعدي في حال إنهاء الخدمة بسبب الوفاة.

يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد عملت خلال العام الماضي على تطوير إجراءات سير العمل وذلك بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة عن طريق الربط الآلي، كما أنهت جمع البيانات والمعلومات الخاصة بالمشتركين من القطاع المدني بنسبة (99%) وجاري العمل حالياً على جمع معلومات المشتركين من القطاع العسكري، إضافة إلى الارتباط الإلكتروني مع أكثر من 140 جهة حكومية.