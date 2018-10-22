مفتي الحوثيين: زواج الفتيات لمن هم بمناطق الشرعية يعد خيانة

فهمي محمد(صدى):

قام شمس الدين بن شرف الدين، مفتي مليشيات الحوثي الإيرانية بإصدار فتوى بتحريم زواج النساء اليمنيات من الرجال الموالين لـ” الشرعية “.

وقال ” شرف الدين ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” لا ينبغي لأحد أن يقوم بتزويج ابنته أو شقيقته لمن هم في مناطق سيطرة الشرعية ” ، مشيرًا إلى أن ذلك يُعد خيانة ومن يقوم به وجب تأديبه.

وجاء ذلك على خلفية اعتداء مليشيات الحوثي الإيرانية قبل أيام على موكب زفاف فتاتين كانتا في طريقهما من محافظة ” حجة ” الواقعة تحت سيطرة الحوثيون.

وقامت عناصر نقطة تفتيش للمليشيات في محافظة ” البيضاء ” بمنع العروسين من التوجه إلى مأرب، واحتجزوا سيارتهما وقاموا بإنزالهما من السيارة واقتيادهما إلى ثكنة أمنية مجاورة، ثم نكلوا بهما وحلقوا شعرهما، وأجبروا الفتاتين على العودة إلى مسقط رأسيهما في محافظة حجة.