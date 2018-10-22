” البيئة ” تستعرض الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص في استيراد الحطب

محمد السعران(صدى):

استعرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الحطب المستورد، والتسهيلات الائتمانية التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية لاستيراد الحطب بهدف تغطية طلب السوق المحلية، والحفاظ على البيئة والغطاء النباتي في المملكة، مؤكدة استقبال 43 طلب تمويل بمبالغ تصل إلى 500 ألف ريال.

جاء ذلك خلال ورشة عمل التي نظمها فرع الوزارة بالرياض اليوم بالتعاون مع غرفة الرياض بعنوان “الفرص المتاحة للاستثمار بالحطب المحلي”، بحضور ومشاركة المهتمين والمستثمرين، حيث ناقش مدير إدارة المراعي والغابات بالوزارة الدكتور قتيبة السعدون، تشريعات الوزارة للاستثمار في الحطب المستورد، والجهود المبذولة في منع الاحتطاب وتوفير البدائل من خلال دعم وتشجيع الاستيراد وإعفاء الرسوم من الحطب والفحم المستورد، ومنع التصدير، إضافة إلى تطبيق العقوبات بحق المخالفين، مشيرا إلى إبرام اتفاقية مع السودان لاستيراد الفحم وحطب للسوق المحلية.

وأوضح المشاركون أن من بين المشاكل التي تواجه الموردين، استيراد أنواع غير مرغوبة محلياً، وسيطرة الحطب المحلي وتوافره بشكل كبير في الأسواق، إضافة إلى انخفاض تكلفة الحطب المحلي مقابل المستورد الذي تفرض عليه ضريبة 5 % مضافاً إليها تكاليف النقل، ما يتسبب في تكدس البضائع ووقوع خسائر للتجار.

من جانبه استعرض مدير صندوق التنمية الزراعية في الرياض المهندس سعد الحماد، التسهيلات الائتمانية وكيفية الحصول على التمويل، مبيناً أن استقبال الطلبات يتم عبر منصة الخدمات الإلكترونية، وتقديم الضمانات المطلوبة، ومن ثم يتم دراسة الطلب عن طريق الصندوق قبل الموافقة النهائية.

ويهدف برنامج ضمان استيراد الحطب، إلى حماية الموارد الطبيعية من خلال دعم المنتج المستورد، وفتح المجال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتوسع في مزاولة هذا النشاط، وتذليل العقبات للحصول على الاعتماد المستندي، والاستفادة من خدمات البنوك، حيث تصل نسبة الضمان إلى 75 %.