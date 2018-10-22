بسبب ” الكعب العالي ” .. مقاضاة أم وابنتيها وتغريمهم

روما(صدى):

أقدم أشخاص في إيطاليا على رفع دعوى قضائية ضد أم وابنتيها ” جيرانهم ” ؛ لارتدائهم الكعب العالي وتجولهم به في المنزل مما تسبب في إزعاجهم بالطابق السفلي.

وبالتطرق للتفاصيل، حاول الجيران في بداية الأمر حل هذه المشكلة سلميًا، إلا أن ” الأم ” وبناتها لم يعيروا أي اهتمام، واستمروا في إرتداء الكعوب العالية بالمنزل وإزعاج الجيران بأصواتها.

وبناءً على ذلك، قرر الجيران رفع دعوى قضائية ضدهم، حيث قامت المحكمة بتغريم الإيطاليات بمبلغ وقدره 500 يورو.