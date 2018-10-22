بالفيديو.. مازدا تطلق حملة تشويقية لموديل جديد

أميرة خالد(صدى):

ليس خافي على أحد أن مازدا 3 باتت سيارة قديمة وسيتم استبدالها بموديل جديد قريباً, وآخر فيديو تشويقي للشركة اليابانية يعطينا لمحة ربما تكون عن السيارة السيدان المدمجة المرتقبة المقرر تقديمها في معرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات الشهر المقبل. وستحمل مازدا 3 الجديدة تحديثات في المحركات والشاسيه بما يتناسب مع باقي موديلات الشركة الأخرى.

وسيتميز الجيل الجديد من مازدا 3 بتكنولوجيا المحركات SkyActiv-X الذي يعد بقوة محسنة وكفاءة في استهلاك الوقود بشكل أكبر من المحرك رباعي الاسطوانات التقليدي والتقنية الجديدة للمحرك توفر تحسينات كبيرة مقارنة بالمحرك الحالي للسيارة والتقنية SkyActiv-X الجديدة أقوى وأكثر كفاءة من محركات مازدا 3 الجديدة وسيتم تحسين قاعدة الانتاج ثانية لتحسين جودة ركوب السيارة وتقليل الضوضاء.

وسيتم تقليل الضوضاء والاهتزازات في السيارة وللأسف ستتخلى مازدا 3 الجديدة عن التعليق الخلفي متعدد الوصلات من أجل استخدام تعليق أخف وزناً.

والتصميم المميز للسيارة لايزال مصدر رئيسي في تطور مازدا 3 وبعض اللمسات الخارجية في جسم السيارة تظهر في الفيديو التشويقي وتجعلها تبدو في التصميم مثل الموديل التجريبي Mazda Kai ورغم أن السيارة في الفيديو تبدو هاتشباك ولهذا يتوقع تقديم مازدا 3 في صورة السيدان والهاتشباك.