إنعقاد الملتقى الأول للتأهيل والإصلاح

سعيد العجل(صدى):

تحت عنوان ” الرؤية الإستراتجية لتطوير برامج التأهيل والإصلاح ” تنظم إدارة التأهيل والإصلاح بالمديرية العامة للسجون الملتقى الأول لإدارات التأهيل والإصلاح بسجون المناطق, غداً الثلاثاء الموافق١٤٤٠/٢/١٤هـ في تمام الساعة الثامنة صباحاً بنادي ضباط قوى الأمن بمدينة الرياض برعاية سعادة مدير عام السجون اللواء/ محمد بن علي الأسمري .

ومن جانبه فقد أوضح مساعد مدير عام السجون للتأهيل والإصلاح العميد/ مبارك بن محيا السليس أن إنعقاد هذا الملتقى يأتي بناءً على توجيه سعادة مدير عام السجون اللواء/ محمد بن علي الأسمري بهدف الوقوف جلياً على واقع البرامج التأهيلية والإصلاحية المقدمة للسجناء في الإصلاحيات والسجون, والعمل على تطوير تلك البرامج وفق إستراتجية حديثة، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠م والتي من أهم وأبرز أهدافها تنمية الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطن.

كما ذكر مدير الإدارة العامة لتأهيل وتدريب السجناء المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور/ أيوب بن حجاب بن نحيت أن هذا الملتقى يحمل بين طياته العديد من المحاور العلمية المتخصصة وأهمها “محور التدريب والتعليم في السجون حيث سنقدم في هذا الصدد ورقة عمل بعنوان ” برامج التأهيل والإصلاح في سجون المملكة ” نلقي الضوء من خلالها على واقع هذه البرامج وكذلك التجارب الدولية في هذا الجانب، ومن ثم نطرح رؤية مستقبلية لمشروع تطبيق برنامج تأهيل وإصلاح بالشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص.

وفي نفس الصدد أوضح مدير عام الرعاية الاجتماعية والنفسية بالمديرية العامة للسجون رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور/ سلطان بن خلف النوري بأن هذا الملتقى ينعقد لأول مرة ولمدة يومي عمل، يتم من خلاله عرض ومناقشة سبع عشرة ورقة علمية متخصصة, في عدة مجالات أهمها : ” تدريب النزلاء والنزيلات, برامج التعليم, الرعاية الاجتماعية والنفسية, التجربة الالكترونية وتطبيق مؤشرات الأداء, الرعاية اللاحقة, معايير الجودة بالمراكز الصحية داخل السجون, تجربة البيـوت العائلية في السجون السعودية” وغيرها الكثير من الموضوعات ذات العلاقة بإجراءات واهتمامات التأهيل والإصلاح التي يقدمها نخبة من منسوبي المديرية العامة للسجون المتخصصين.