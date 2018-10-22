” الوحدة ” يستعين بـ ” كهربا ” لتعزيز خط الهجوم

نواف السالم(صدى):

تعتزم إدارة نادي الوحدة الإستعانة بلاعب نادي الزمالك المصري المهاجم محمود كهربا خلال فترة الانتقالات الشتوية وذلك على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر .

ووفقاً لمصادر مقربة من الإدارة يسعى نادي الوحدة لتعزيز خط المقدمة لأهمية المرحلة القادمة من الدوري خاصة الدور الثاني .

من ناحية أخرى ، أبدى عضو الشرف محمد عبدالصمد القرشي دعمه لخزينة النادي بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم على ضيفه الفيحاء، والنجاح الذي حققه الفريق في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.