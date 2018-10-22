بالفيديو.. قتل مراهقة أمام الكاميرا بمدينة خاضعة للسيطرة التركية

دمشق(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو جريمة إنسانية قام بها مسلحون بمنطقة ” جرابلس ” السورية التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة الموالية لتركيا.

ويظهر في الفيديو شابًا يحمل سلاحًا رشاشًا، ويوجه البندقية باتجاه ” مراهقة ” مكبلة وهي شقيقته، حيث قام القاتل بإطلاق النيران على الفتاة، وقام بتوثيق هذه الجريمة من خلال الفيديو.

ولم يكتف القاتل بإفراغ خزان رصاص واحد في جسد شقيقته، بل انصاع لأوامر مصور الفيديو ” شريك القاتل ” ، الذي قال له إنها لم تمت بعد، ليعود ويطلق على جسدها وابلاً من الرصاص.