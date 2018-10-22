بالصور.. كشف خلية إثيوبية تصنع وتروج الخمور بمحايل

أبها(صدى):

أسفرت تحريات رجال الدوريات الأمنية بمحافظة محايل صباح أمس الأحد عن ضبط أحد أكبر مصانع العرق المُسكر بتهامة عسير .

وقام رجال الأمن بمداهمة أوكارهم فجراً ليتضح وجود أثيوبيين دخلوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية، يقومون بتصنيع الخمور وتروجيها في وادي المغيلات غرب محايل .

كما تم الكشف عن مصنع متكامل و6300 لتر من العرق المُسكر جاهزة للترويج ، بالإضافة إلى ضبط أحد المجهولين من الخلية الإثيوبية القائمة على عمليتي التصنيع والترويج .

واتضح دفن 18 برميلاً، سعة كل منها 350 لترًا مملوءة بتلك السموم الجاهزة للترويج، في أحد المستنقعات الراكدة بوادي المغيلات غرب عسير وجار إتخاذ الإجرءات القانونية حيالهم.