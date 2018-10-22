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بالصور.. كشف خلية إثيوبية تصنع وتروج الخمور بمحايل

بالصور.. كشف خلية إثيوبية تصنع وتروج الخمور بمحايل
أبها(صدى):

أسفرت تحريات رجال الدوريات الأمنية بمحافظة محايل صباح أمس الأحد عن ضبط أحد أكبر مصانع العرق المُسكر بتهامة عسير .

وقام رجال الأمن بمداهمة أوكارهم فجراً ليتضح وجود أثيوبيين دخلوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية، يقومون بتصنيع الخمور وتروجيها في وادي المغيلات غرب محايل .
كما تم الكشف عن مصنع متكامل و6300 لتر من العرق المُسكر جاهزة للترويج ، بالإضافة إلى ضبط أحد المجهولين من الخلية الإثيوبية القائمة على عمليتي التصنيع والترويج .

واتضح دفن 18 برميلاً، سعة كل منها 350 لترًا مملوءة بتلك السموم الجاهزة للترويج، في أحد المستنقعات الراكدة بوادي المغيلات غرب عسير وجار إتخاذ الإجرءات القانونية حيالهم.


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