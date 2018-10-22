إزالة مباني مخالفة بمنطقة وادي جليل بمكة

مكة المكرمة(صدى):

أزالت بلدية المعابدة الفرعية اليوم (١٠) مباني مسلحة غير نظامية مخالفة لتصاريح البناء بمنطقة وادي جليل بمكة المكرمة، حيث أنشئت هذه المباني بطرق عشوائية وبدون صكوك شرعية في عدد من المواقع المختلفة بوادي جليل، وتم إزالتها إزالة كلية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس خالد بن أحمد بصفر أن الحملات متواصلة لإزالة كافة التعديات على الأراضي مؤكدا أن البلدية ستواصل مهامها الرقابية للقضاء على التعديات وإزالة مخالفات البناء دون تأخر أو تهاون، حيث تم تكثيف الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية في هذه المناطق للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.