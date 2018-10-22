الهلال يؤكد على دعمه لـ ” عموري “
أبلغت إدارة نادي الهلال اللاعب الإماراتي عمر عبد الرحمن ” عموري ” ، بدعمها الكامل له، وتمسكها به كونه يعتبر أحد أبناء النادي، بعد الإصابة التي تعرض لها في الركبة في أولى دقائق المباراة التي جمعت بين الزعيم والشباب.
وأكد ” الزعيم ” أن استمرار ” عموري ” في قائمة الفريق سيكون أمرًا حتميًا إلى حين عودته، بذات الكيفية التي حدثت مع كارلوس إدواردو ، بعد تعرّضه لذات الإصابة.
ومن الجدير بالذكر، أنه يشتبه في إصابة ” عموري ” بأنها قطع في الرباط الصليبي؛ حيث تعرض لإلتواء أثناء مباراة فريقه أمام الشباب ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3179 ] نشر منذ 36 دقيقة
الحمدلله على قضائه وقدره
يستاهل الدعم والوقوف بجانبه
ولا هو غريب على محبين الهلال الاوفياء💙