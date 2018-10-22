مشروبات هامة تخلص طفلك من السعال المزعج

أماني الغامدي(صدى):

تشكو الكثير من الأمهات هذه الأيام من إصابة الأطفال الصغار بنزلات البرد المصحوبة بالسعال المزعج، والذي تزداد حدته ليلا، خلال نومهم، مما يرحمهم من النوم الهادئ.

ويقدم دكتور التغذية محمد سلام ، أفضل المواد الطبيعية، لتخليص طفلك الصغير من السعال.

العسل

يقضي العسل على التهاب الحلق لدى الأطفال والسعال، وبطريقة طبيعية.

فلتعطي الطفل من عمر 2-5 سنوات ½ ملعقة صغيرة، وإذا تجاوز أكثر من 12 عاما، يمكن إعطاءه 2 ملعقة شاي من العسل، ويفضل أن يكون ذلك قبل النوم مباشرة.

ويجب عدم إعطاء العسل للرضع أقل من سنة، لأنه قد يسبب لهم تسمما غذائيا.

عصير الليمون

قدمي لأطفالك عصير الليمون الدافئ، المحلى بالعسل مرتين أو ثلاث مرات في اليوم.

الزنجبيل

امزجي ¼ ملعقة صغيرة من الزنجبيل مع ملعقة طعام من كل من خل التفاح والعسل، و2 ملعقة طعام من الماء.

اعطي طفلك 2 ملعقة صغيرة من هذا الخليط يوميا، حتى يختفي السعال.

خل التفاح

أضيفي ملعقة صغيرة من كل من العسل وعصير التفاح وخل التفاح إلى كوب من الماء، ويقلب جيدا.

واعطيه لطفلك يوميا، حيث يخلصه سريعا من السعال.