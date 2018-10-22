بالصور.. تعليم الرياض يحتفي باليوم العالمي للغذاء بـ500 زائر ومعرض مصاحب

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

رعى المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي اليوم (الاثنين ١٣/ ٢/ ١٤٤٠) في مقر الإدارة بحي المربع، فعالية (غذائي صحي)، التي نظمتها إدارة العلاقات العامة، احتفالا باليوم العالمي للغذاء، وتستمر لمدة يومين.

وتجول المدير العام في المعرض المصاحب للفعالية، مشيدًا بما تحقق من جهود لنشر ثقافة الوعي الغذائي بين منسوبي الإدارة من موظفين ومعلمين ومشرفين وطلاب في المقر الرئيس ومن خلال مكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية.

وقدّم المدير العام شكره وتقديره للجهات المشاركة، مؤكدًا أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بإداراتها كافة تحرص على مواكبة الأيام العالمية ذات العلاقات بالتعليم، وجميع المناسبات الوطنية، في تكامل وتشارك مع جميع الأجهزة والقطاعات الحكومية والخاصة .

وبين الوهيبي أن مثل هذه الفعاليات المصاحبة لليوم العالمي للغذاء تهدف إلى توعية الطلاب والطالبات في المدارس على الغذاء الصحي وإبراز أهميته وضرر الغذاء الغير صحي عليهم كما أن هذه المعارض فرصة لتشجيع الجهات الأهلية والحكومية للشراكة بينها وبين تعليم الرياض في كل ما من شأنه تعزيز ثقافة التغدية الصحية لدى أبنائنا الطلاب والطالبات .

من جانبه، أوضح مدير العلاقات العامة خالد البشر، أن الفعالية تأتي تزامنًا مع اليوم العالمي للغذاء، وتهدف إلى تعزيز وتعميق الوعي الصحي والغذائي لدى المجتمع وتثقيفه وتوعيته بمشكلة الجوع، والإسهام في عرض الحلول للقضاء عليها للبلدان التي تعانيها، إضافة إلى التشجيع بالاهتمام بالأغذية الصحية وأثرها على الصحة، وبيان الأضرار المترتبة على إهمالها.

وبين البشر أن الفعالية صاحبها معرض في بهو الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، منها وزارة الصحة، ومدينة الملك سعود الطبية، والمركز الوطني للنخيل والتمور، إضافة إلى جمعية السكري السعودية الخيرية، وعدد من الجهات الخاصة والأهلية المهتمة بالغذاء والصحة.

ونوه البشر بمشاركة إدارة الصحة المدرسية وعدد من المسؤولين وموظفي الإدارة وطلاب المدارس، الذين قدمت لهم فقرات متنوعة شملت عروضا مرئية من إنتاج العلاقات العامة مع عدد من المختصين في مجال الصحة والغذاء، وتوزيع سلال غذائية صحية ومنشورات تثقيفية، إضافة إلى أركان لتقديم الاستشارات التي تهتم بصحتهم.

ودعا مدير العلاقات العامة المدارس والمهتمين لزيارة المعرض، والاستفادة من معروضاته وأركانه، مشيرًا إلى أن عدد الزوار في اليوم الأول تجاوز 500 زائر .