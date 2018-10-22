الكشف عن مرسيدس GLC L سيارة متعددة الاستخدامات بقاعدة عجلات أطول للصين فقط

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

ستواجه أودي Q5 L منافسة قوية من القادم بقوة في السوق الصيني سيارة مرسيدس GLC L التي تأتي بقاعدة عجلات طويلة وستقدم بصورة حصرية في الصين وهي السيارة التي تم الكشف عنها في الساعات الماضية. وقد زاد المهندسون من طول قاعدة العجلات بواقع 100 مم لتوفر مزيد من الرحابة للركاب في الخلف بجانب مساحة أكبر للمقصورة الخاصة بالتخزين.

ويبلغ طول السيارؤة 4.76 متر وعرضها 1.89 متر ووزنها 1790 كجم .

وتعتبر GLC L مطابقة في التصميم للموديل الأساسي GLC والفرق الوحيد الملحوظ يتمثل في الأبواب الخلفية الأطول التي تؤثر بشكل عام على شكل أبعاد السيارة. وتحمل السيارة بصورة قياسية محرك 2 لتر بشاحن توربيني وسيتوفر في نسخ GLC 200 L 4Matic, GLC 250 L 4Matic, وGLC 300 L 4Matic.

ويولد المحرك قوة 184 حصان و211 حصان و245 حصان على التوالي وترسل القوة للعجلات الأربعة للسيارة عبر ناقل حركة أوتوماتيك قياسي من 9 سرعات. وستعرض السيارة بسعر اغلى بواقع 1450 دولار عن GLC التقليدية وسيتم انتاج السيارة من قبل بكين بنز موتور التي تمثل مشروع مشترك بين مرسيدس وشركة بايك الصينية وسيصنع كلا الموديلين في نفس المصنع.