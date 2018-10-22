بعد تهديده بالإقالة من الـ ” يونايتد ” .. مورينيو مرشح لتدريب ريال مدريد

نواف السالم(صدى):

على الرغم من أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مهدد بالإقالة من تدريب مانشستر يونايتد، في ظل تراجع نتائج “ الشياطين الحمر ” هذا الموسم إلا أن مصادر صحفية أكدت ترشيحه لتدريب ملعب سانتياغو برنابيو التابع لريال مدريد خلال الفترة المقبلة .

وتأتي تلميحات ريال مدريد بعد إعتزامه إقالة المدرب الحالي جولين لوبيتيغي خلال الساعات المقبلة، في ظل النتائج السيئة، مع تعيين مدرب الفريق الرديف، سانتياغو سولاري، بشكل مؤقت .

ومن المتوقع أن تنتظرإدارة ريال مدريد حتى الصيف المقبل، قبل حسم موقف مورينيو من العودة إلى “ المرينغي ” مجددا .ً

جدير بالذكر أن مورينيو تولى قيادة ريال مدريد في الفترة بين 2010 و2013، وتوج معه بلقب الدوري الإسباني، وكأس الملك، وكأس السوبر الإسباني .