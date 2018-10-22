عمرو مرعي يدخل في دائرة حسابات بعض الأندية في 3 دول عربية

نواف السالم(صدى):

دخل مهاجم النجم الساحلى التونسي، عمرو مرعي، في دائرة حسابات بعض الأندية في السعودية و الإمارات وتركيا بعد تألقه الملفت، حيث تلقى وكيل أعماله نبيل أبو زيد اتصالات من بعض الأندية لاستطلاع الرأى في ضمه، وهو ما يتوقف على نتيجة المفاوضات مع النجم الساحلي.

وظهر تألق مرعي بشكل ملحوظ مع النجم الساحلي مؤخراً بعد تسجيله 3 أهداف فى الدوري المحلي، بواقع هدف التعادل فى مرمى الملعب التونسى، وهدفين فى الفوز على الإتحاد المنستيري 5-2، فضلاً عن هدف أخر فى مرمى الرمثا الأردني في إياب دور الـ32 بالبطولة العربية.

وينتعش مهاجم النجم الساحلى التونسي، عمرو مرعي، كرويا خلال الوقت الحالي، بعد عودته للمشاركة في المباريات مع فريقه مؤخراً، وتسجيل العديد من الأهداف بمختلف المسابقات.

وعاد عمرو مرعي لحسابات الزمالك خلال الأيام الماضية بعد عودته للتألق مع النجم الساحلي، ليقرر الأبيض التفاوض مع اللاعب خلال الفترة المقبلة تمهيداً لضمه في الميركاتو الشتوي.