إيداع 444 مليون ريال في حساب 455 ألف مستفيد من الأشخاص ذوي الإعاقة

الرياض(صدى):

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إعانات مستفيدي الرعاية من ذوي الإعاقة لشهر (محرم) 1440هـ في حسابات المستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المصروفة 444.868.451 ريالاً لعدد 455.553 مستفيداً.

وألحقت الوزارة ممثلة في إدارة الإعانات الاجتماعية، عدد 2141 مستفيدا جديدا من ذوي الإعاقة في برنامج الإعانات المالية، حيث بلغ اجمالي المبالغ المصروفة للمستفيدين الجدد 1.948.476 ريالاً وتم إيداع المبالغ المالية في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر.