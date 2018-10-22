وزير الطاقة يعلق على قضية ” خاشقجي “

حمود العنزي(صدى):

علّق وزير الطاقة، المهندس خالد الفالح، على قضية اختفاء ووفاة المواطن الصحفي جمال خاشقجي، في مدينة إسطنبول التركية، لافتًا إلى أن هذا الحادث سيمر وأن المملكة تفصل النفط عن السياسة.

وأكد ” الفالح ” أن: ” السعودية دولة مسؤولة جدًا ونستخدم منذ عقود سياستنا النفطية كوسيلة اقتصادية تتسم بالمسؤولية ونفصلها عن السياسة ” ، مضيفًا: ” دوري كوزير للطاقة هو وضع دور حكومتي البناء والمسؤول موضع التنفيذ وتحقيق استقرار سوق الطاقة العالمية وفقا لذلك، بما يسهم في النمو الاقتصادي العالمي. ”

وعلى جانب آخر، أوضح وزير الطاقة، أن ارتفاع أسعار النفط قد يكبح الاقتصاد العالمي ويوقد شرارة ركود، بينما في ظل دخول العقوبات المفروضة على إيران حيز التنفيذ بشكل كامل الشهر القادم فلا يوجد ما يضمن عدم ارتفاع أسعار النفط، متابعًا: ” لدينا عقوبات على إيران، ولا أحد يعلم كيف ستكون الصادرات الإيرانية. ثانيا، هناك تراجعات محتملة في دول شتى مثل ليبيا ونيجيريا والمكسيك وفنزويلا. “