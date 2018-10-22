بالصور.. قطار الرياض ينتهي من تركيب الجسور الخرسانية بنسبة 100%

عادل الحربي(صدى):

أعلن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض ، أن أنفاق ” قطار الرياض ” شملت 135000 قطعة خرسانية.

ويعتبر أن أعمال تركيب الخرسان لجسور المترو انتهت بنسبة 100% ، ومن المقرر أن يبدأ تشغيله في عام 2019 م.

يذكر ان قطار الرياض المعروف بـ ” مترو الرياض” يضم 85 محطة ، وسوف يتم تنفيذ ستة خطوط للسكك الحديدية تمتد 176 كيلومترا وتعمل عليها قطارات كهربائية بدون سائقين ، ويعد هذا أكبر مشروع لشبكات النقل العام في العالم يجري تطويره حاليا بتكلفة تبلغ 22.5 مليار دولار.