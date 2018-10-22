بالصور.. حليمة بولند تعود من جديد لزوجها الأول والد ابنتيها

خالد الظفيري(صدى):

قال الصحافي نايف الشمري إن الإعلامية الكويتية حليمة بولند عادت لزوجها الأول ووالد ابنتيها ماريا وكاميليا عبدالسلام الخبيزي.

ووجه الشمري عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” برقية تهنئة لـ ” بولند ” لاتخاذها هذه الخطوة.

وفي المقابل، نفى مصدر آخر بمواقع التواصل صحة هذه الأنباء نقلا عن بولند قولها: ” إنما هناك نية عودة ولم الشمل قريبًا بعد انقضاء العدة ” ، وحتى الآن لم تؤكد أو تنفي بولند خبر العودة لزوجها ” الخبيزي ” .

يذكر أن حليمة بولند انفصلت عن زوجها عبدالسلام الخبيزي بعد واقعة تحرش تعرضت لها في العاصمة لندن عام 2016.