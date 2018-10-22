بالصور.. حليمة بولند تعود من جديد لزوجها الأول والد ابنتيها
قال الصحافي نايف الشمري إن الإعلامية الكويتية حليمة بولند عادت لزوجها الأول ووالد ابنتيها ماريا وكاميليا عبدالسلام الخبيزي.
ووجه الشمري عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” برقية تهنئة لـ ” بولند ” لاتخاذها هذه الخطوة.
وفي المقابل، نفى مصدر آخر بمواقع التواصل صحة هذه الأنباء نقلا عن بولند قولها: ” إنما هناك نية عودة ولم الشمل قريبًا بعد انقضاء العدة ” ، وحتى الآن لم تؤكد أو تنفي بولند خبر العودة لزوجها ” الخبيزي ” .
يذكر أن حليمة بولند انفصلت عن زوجها عبدالسلام الخبيزي بعد واقعة تحرش تعرضت لها في العاصمة لندن عام 2016.
ابو ياسر..[ عدد التعليقات: 486 ] نشر منذ 10 دقائق
امحق من جد وامحق من ابو وامحق من عيال
الله لا يبلانا….
يارب سترك وعفوك