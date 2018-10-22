بالصور.. لن تصدق كيف تغير شكل الفنانة هيا الشعيبي

خالد الظفيري(صدى):

نشرت الفنانة الكويتية، هيا الشعيبي، مجموعة من الصور على حسابها الرسمي على تطبيق ” إنستجرام ” ، الأمر الذي أدى إلى اندهاش جمهورها بسبب تغير شكلها.

وظهرت الشعيبي في الصور وهي تستعرض جسدها الجديد بعدما فقدت نصف وزنها السابق، وذلك إثر عملية تكميم للمعدة ونحت جسمها.

كما ظهرت بفستان ضيق باللون الأسود زينته بقلادة ضخمة من اللؤلؤ الأبيض وأيقونة حمراء كبيرة، وبمكياج قوي أبرز جمالها بشكل كبير بعدما بات وجهها نحيفًا، وتغزل جمهورها في جمالها ورشاقتها المتجددة.