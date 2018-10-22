مدرب برشلونة يستغل إصابة ” ميسي ” لوضع خطة جديدة

ماجد محمد(صدى):

يحاول مدرب نادي برشلونة الإسباني إرنستو فالفيردي، استغلال إصابة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ لاختبار أساليب لعب مختلفة، حيث يعمل على تقليل أثر إصابة ” ميسي ” على نتائج الفريق في الفترة المقبلة.

وخسر ” برشلونة ” نجمه ” ميسي ” في مباراة إشبيلية؛ بسبب تعرضه لكسر في يده اليمنى، وسيغيب على إثره قرابة 3 أسابيع.

وعن خطة ” فالفيردي ” التي رسمها للمنافسة على الثلاثية التاريخية ” الدوري وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا ” ، فإنه أصبح مطالبًا بإعادة حساباته دفاعيًا، بعد الأخطاء الساذجة التي ارتكبها لاعبي الخط الخلفي، وعلى الأخص جيرارد بيكيه.

حيث كلفت هذه الأخطاء ” البارسا ” خسارة 9 نقاط في آخر 4 جولات بالبطولة، قبل مباراة إشبيلية، وفي حالة فشل ” برشلونة ” من استعادة توازنه الدفاعي، سيكون من الصعب الإستمرار فى المنافسة على الألقاب محلياً وأوروبياً.