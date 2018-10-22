الذهب يرتفع بفعل مخاوف تباطؤ النمو العالمي

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين متجهة صوب ذروتها في شهرين ونصف التي سجلتها الأسبوع الماضي في ظل تراجع الدولار والمخاوف المتعلقة بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي مما قدم الدعم للمعدن.

وفي الساعة 07:45 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 1226.43 دولار للأوقية (الأونصة). وفي 15 أكتوبر، لامس المعدن النفيس أعلى مستوياته منذ 26 يوليو تموز عند 1233.26 دولار.وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1229.40 دولار للأوقية.

وقالت هيلين لاو المحللة لدى أرجونوت للأوراق المالية حتى الآن نرى خلطة جيدة لتعافي أسعار الذهب. أحد مكوناتها التباطؤ الاقتصادي العالمي.إذا أطبقت التوترات فقد نرى الذهب ينتعش إلى 1300 دولار.

وبحسب استطلاعات أجرتها رويترز لآراء الاقتصاديين، فقد تدهورت توقعات النمو العالمي للعام 2019 للمرة الأولى وسط تكهنات بأن الحرب التجارية الأمريكية الصينية وتشديد الأوضاع المالية سيطلقان موجة التباطؤ التالي.

وارتفعت الفضة 0.4 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.65 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 836.20 دولار للأوقية.

وصعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1089.80 دولار للأوقية ليقترب من ذروته في أكثر من ثمانية أشهر 1096.80 دولار المسجلة في 11 أكتوبر.