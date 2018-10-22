إبراهيموفيتش على قائمة المعارين لريال مدريد

نواف السالم(صدى):

يدرس ريال مدريد التعاقد مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في خط الهجوم مع إقتراب سوق الانتقالات الشتوية المقبلة على سبيل الإعارة، خاصة بعد رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي في الصيف الماضي.

في سياق متصل أكدت وسائل إعلام أسبانية أن ريال مدريد قد يتفاوض مع نادي لوس آنجليس غالكسي الأمريكي، الذي يلعبفي صفوفه إبراهيموفيتش .

جدير بالذكرأن ريال مدريد يعاني ضعفاً في الآداء الهجومي، بعد فشل لاعبيه في إحراز أهدافاً لأكثر من 481 دقيقة، وهوالرقم الأسوأ في تاريخ النادي “ الملكي ” منذ تأسيسه.