منافسة قوية بين الثلاثي العربي لتحقيق حلم النهائي في دوري أبطال أفريقيا

نواف السالم(صدى):

يداعب حلم النهائي الثلاثي العربي في دوري أبطال أفريقيا، حيث يلتقي وفاق سطيف الجزائري مع ضيفه الأهلي المصري، والترجي التونسي مع ضيفه أول أغسطس الأنغولي، في إياب الدور نصف النهائي للمسابقة القارية.

ومن المنتظر غدا المواجهة العربية المنتظرة بين الوفاق الذي توج باللقب عامي 1988 و2014، والأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 8 ألقاب.

وبات يتعين على الوفاق الفوز بفارق ثلاثة أهداف على الأقل إذا أراد استمرار مغامرته في البطولة، والصعود للنهائي للمرة الثالثة في مشواره بالمسابقة.

وشهدت نتائج الوفاق بعض التحسن في مبارياته المحلية مؤخراً، عقب تحقيقه انتصارين وتعادل وحيد في لقاءاته الثلاثة الأخيرة، وهو ما ساهم في ارتقائه بجدول الترتيب إلى المركز الثالث بفارق 5 نقاط خلف الصدارة.

ويواجه الترجي، الفائز باللقب عامي 1994 و2011، مهمة ليست بالسهلة حينما يستضيف أول أغسطس، بالملعب الأولمبي في ضاحية رادس بنفس اليوم.

وخسر الفريق التونسي 0-1 في لقاء الذهاب الذي جرى بالعاصمة الأنغولية لواندا، ليصبح مطالباً بالفوز بفارق هدفين على الأقل في مباراة الإياب، للصعود للنهائي للمرة السابعة في تاريخه.