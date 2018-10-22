قائد إنتر ميلان محذرا برشلونة: نستطيع محاربة الجميع

نواف السالم(صدى):

وجه قائد إنتر ميلان، الأرجنتيني ماورو إيكاردي، تحذيرًا غير مباشرًا إلى نادي برشلونة الإسباني الذي سيواجهه الفريق الأربعاء القادم؛ ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا.

وعلّق ” إيكاردي ” على فوز فريقه أمام إي سي ميلان بهدف نظيف أمس الأحد، قائلًا أن ” النيراتزوري ” يستطيع محاربة الجميع، مضيفًا: ” الديربيات يجب الفوز بها، كنا نقول ذلك طوال الأسبوع، أتيحت لنا العديد من الفرص، ذهبت كرة إلى القائم، وتم إلغاء هدف لنا، لذا نحن نستحق الفوز بالمباراة لما قدمناه خلال 90 دقيقة. ”

وأوضح: ” الفوز بهذه الطريقة في الدقيقة 92 يجعل الأمر أكثر متعة، يجب أن نواصل على هذا المنوال ” ، متابعًا: ” قلت قبل فترة التوقف الدولي، إن الفريق يجب أن يفوز من أجل هؤلاء المشجعين الرائعين في سان سيرو، وبالنسبة لنا، يجب أن نجعل الفوز عادة، الأمر متروك لنا لكي نعثر على الاستمرارية، ثم سنرى في نهاية الموسم أين نحن، يجب أن نستمر هكذا ونحافظ على تحقيق الانتصارات. ”

وأكد ” إيكاردي ” الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 92، ليمنح ” النيراتزوري ” فوزًا قاتلا بديربي ميلانو: ” نحن نعرف إمكانيات فريقنا، ونستطيع محاربة الجميع. “