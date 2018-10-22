” السعودية للكهرباء ” تحصل على أول تصنيف ذهبي للأفكار الابداعية في المملكة 

سعيد العجل(صدى):

حصلت الشركة السعودية للكهرباء على التصنيف الذهبي للأفكار الإبداعية من جمعية الأفكار البريطانية (IdeasUK)، وذلك بعد أن تم تقييم برنامج (إبداع) الخاص بأفكار ومقترحات الموظفين من قبل الجمعية، وفقاً للمعايير العلمية والفنية والانجازات التي حققها البرنامج على مدار السنوات الماضية.

وأوضح عبدالرحمن العبيد، نائب الرئيس الأعلى للموارد البشرية في الشركة أن “السعودية للكهرباء” تٌعد أول شركة في المملكة تحصل على هذا التصنيف من جمعية الأفكار البريطانية، مؤكداً أن جلسة تقييم برنامج (إبداع) شملت مراجعة عشرة معايير رئيسية تم على أساسها منح التصنيف الذهبي للبرنامج، بعد أن حصل على التصنيف الفضي منذ عامين تقريباً.

وأضاف العبيد: “تضمنت معايير التقييم لبرنامج (إبداع) العمليات، الاجراءات، التنظيمات المالية، دعم ثقافة الابداع بالشركة، دعم الإدارة العليا للبرنامج، الحملات التسويقية بين الموظفين، الجوائز والتكريم، تقارير مراقبة الأداء، عمليات التطوير المستمر، التدريب، وإدارة المعلومات؛ وهي معايير تم العمل عليها من قبل خبراء الشركة وفق أسس علمية حديثة خلال السنوات الماضية”.

وأكد العبيد أن منح برنامج (إبداع) التصنيف الذهبي من قبل جمعية عريقة في مجال تقييم الأفكار الإبداعية والابتكارات مثل جمعية الأفكار البريطانية لا يُعد المكتسب الأهم بالنسبة للشركة، بل تُمثل مخرجات البرنامج أحد أبرز هذه المكتسبات، خاصة وأنه شجع الكوادر الوطنية والمواهب الشابة على تقديم أفكار وإبداعات وابتكارات أسهمت في وفورات مالية كبيرة، وعززت قدرات الشركة لاستخدام أحدث التقنيات في مجال صناعة الطاقة الكهربائية.

واختتم نائب الرئيس الأعلى للموارد البشرية في “السعودية للكهرباء” تصريحاته مؤكداً حرص الإدارة التنفيذية على تنفيذ أي مبادرات إبداعية من شأنها تعزيز قدرات الكوادر الوطنية في ظل وصول نسبة التوطين بالشركة إلى (92%)، ونجاح العديد من الكفاءات السعودية في الحصول على جوائز بارزة في مسابقات الابتكارات والأفكار الإبداعية التي شاركت بها الشركة على مدار السنوات الماضية