وظائف شاغرة بجامعة الأمير سلطان للرجال والنساء

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الأمير سلطان بالرياض عن توفر وظائف أكاديمة( للرجال والنساء) لحمَلة الدكتوراه في عدد من التخصصات.

وأوضحت الجامعة أن الوظائف المتاحة لكلية ” علوم الحاسب والمعلومات في تخصصات الكلية المختلفة، في التخصصات التالية (نظم المعلومات، وهندسة برمجيات، وعلوم الحاسب، وأمن معلومات”،على أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

ويتم التقديم على الوظائف الأكاديمية إرسال السيرة الذاتية مع توضيح الوظيفة المتقدم عليها ومع كتابة رمز الوظيفة في خانة موضوع البريد على الإيميل التالي : [email protected]