انطلاق برنامج نسيج لتعزيز التعايش بالأحساء لعام 1440هـ بمشاركة 74 مدرسة

سعيد العجل(صدى):

أطلق تعليم الأحساء بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالمنطقة الشرقية مرحلته الجديدة من برنامج ” نسيج ” لتعزيز التعايش المجتمعي لعام 1440ه والذي سيستفيد منه أكثر من 1600 طالب وطالبة من التعليم العام في محافظة الأحساء بمشاركة 74 مدرسة من خلال 70 دورة تدريبية.

ووفقًا للخطة سيساهم في تنفيذ البرنامج 18 مدرب ومدربة معتمد من قبل مركز الحوار الوطني لدى تعليم الأحساء. يذكر أن برنامج نسيج قد استفاد منه 1056 طالب وطالبة في العام الماضي في محافظة الأحساء.

وقد ذكر سعادة الدكتور/ خالد البديوي، مدير فرع المركز بالشرقية بأنَّ الأحساء نموذج وطني مميز للتعايش المجتمعي، وأن برنامج نسيج يسعى لتنمية هذا المكسب الوطني وترسيخه بين الأجيال القادمة، عبر تعزيز القيم المشتركة بين شرائح المجتمع.