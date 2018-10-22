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مجددا.. سعود القحطاني يُفحم تنظيم الحمدين

مجددا.. سعود القحطاني يُفحم تنظيم الحمدين
نايف السالم(صدى):

قال سعود القحطاني رئيس مجلس إدارة الإتحاد السعودي للامن السيبراني والبرمجة والدرونز، إن هناك فارق جوهري بين عقلية المواطن السعودي وبين المقيمين والمجنسين في جزيرة تنظيم الحمدين.

وأضاف عبر تغريدة في حسابه بـ ” تويتر ” أن المنصب بمفهومنا هو تكليف ومسؤولية وطنية، بينما هم يرونه وسيلة للاسترزاق وزيادة الأرصدة البنكية.

وأكد أن كل سعودي هو جندي ولائه لله ثم لمليكه ووطنه، لا يمكن أن يفهموا الفرق. فهي أشياء لا تشترى.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 430 ] نشر منذ 41 دقيقة

هذا الكلام قديم …خلاص اصبحت من الماضي وسوف يلحقك أناس ..

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