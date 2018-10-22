” الداخلية ” تعلن فتح باب التوظيف على بند التشغيل والصيانة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت وزارة الداخلية ممثلة في شعبة إسكان قوى الأمن بعرعر ، باب التقديم على وظيفة شاغرة بمسمى (محاسب)، على بند التشغيل والصيانة .

ووفقاً لإعلان الوزارة يشترط في المتقدم للوظيفة الآتي :

أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل البكالوريوس في قسم المحاسبة .

. أن تكون لديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في نفس المجال

. أن يكون حسن السيرة والسلوك

. “أن يكون لائقاً صحياً “يجتاز الفحص الطبي

. أن يجتاز المقابلة الشخصية

. أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة

موعد التقديم: يبدأ التقديم يوم الأحد القادم بتاريخ 1440/02/19هـ ولمدة خمسة أيام .