” الداخلية ” تعلن فتح باب التوظيف على بند التشغيل والصيانة
فتحت وزارة الداخلية ممثلة في شعبة إسكان قوى الأمن بعرعر ، باب التقديم على وظيفة شاغرة بمسمى (محاسب)، على بند التشغيل والصيانة .
ووفقاً لإعلان الوزارة يشترط في المتقدم للوظيفة الآتي :
أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل البكالوريوس في قسم المحاسبة .
. أن تكون لديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في نفس المجال
. أن يكون حسن السيرة والسلوك
. “أن يكون لائقاً صحياً “يجتاز الفحص الطبي
. أن يجتاز المقابلة الشخصية
. أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة
موعد التقديم: يبدأ التقديم يوم الأحد القادم بتاريخ 1440/02/19هـ ولمدة خمسة أيام .
اترك تعليقاً