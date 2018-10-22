مقتل 19 شخصا بحادث سير عنيف في باكستان

إسلام آباد(صدى):

أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل 19 شخصاً وإصابة أكثر من 35 بينهم نساء وأطفال جراء حادث سير عنيف وقع الليلة الماضية بالقرب من مدينة ديرة غازي خان بإقليم البنجاب الباكستاني.

وأوضح مسئول في الشرطة الباكستانية اليوم أن الحادث وقع على الخط السريع إثر اصطدام حافلة ركاب متجهة من مدينة مولتان نحو مدينة ديرة غازي خان بحافلة ركاب أخرى كانت تسير في الاتجاه المعاكس.

وأضاف أن فرق الإغاثة هرعت إلى موقع الحادث وقامت بانتشال جثث القتلى ونقل المصابين إلى المستشفى.

من جانبه أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن تعازيه لأسر الضحايا وأمر السلطات الحكومية بتوفير ما يلزم من مساعدة للضحايا.