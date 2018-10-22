الفرق بين استخدام المياه العادية والخضراء والحمراء في ردياتير السيارة والأفضل بينهم
يعتبر الردياتير من أهم الأجزاء المتواجدة في منظومة تبريد محرك السيارة، وهو العنصر الأساسي الذي يقوم بتبريد المحرك ويحافظ عليه من التلف، ويطيل من عمره الافتراضي، وما يساعد الردياتير في عمله لخفض حرارة المحرك هو سائل التبريد المتواجد داخله.
وتتعدد أنواع سائل التبريد، حيث يوجد سائل تبريد لونه أخضر، أحمر، كما يفضل العديد من السائقين أن يكون سائل التبريد عبارة عن المياه العادية، ويختلف السائقين حول السائل الأفضل بينهم، وهذا ما سنستعرضه بالتفصيل مع الفروقات بينهم.
1- استخدام المياه العادية
يعتقد العديد من السائقين أن أفضل سائل لمنظومة التبريد هو المياه العادية، وهذا معتقد خاطئ تماماً، حيث أن المياه العادية تحتوي على كمية كبيرة من الأملاح، التي تترسب بدورها على جدران الردياتير، وهو ما يؤدي إلى تآكله.
كما أن المياه عند تعرضها للحرارة الشديدة تتفاعل مع الحديد وتؤدي إلى صدأ المبرد وتلفه مع الوقت، وتتأثر كذلك المياه العادية بالحرارة بسرعة ولن تستطيع تبريد أجزاء السيارة عند ارتفاع درجة حراراتها.
2- استخدام المياه الخضراء
تتميز المياه الخضراء بعدم احتوائها على الأملاح أو الشوائب عند مقارنتها بالمياه العادية، وهو ما يساعد على عدم تآكل الردياتير، وتعمل على خفض درجة حرارة المحرك بكفاءة، لذا يفضل العديد من السائقين استخدامها في الردياتير لتبريد المحرك.
كما تتميز المياه الخضراء بعمر افتراضي يصل إلى سنتين، إلا أنها لديها عيب واحد وهو احتوائها على مادة السيليكا التي تجلب الضرر لبعض أجزاء منظومة التبريد مع مرور الوقت.
3- استخدام المياه الحمراء
تتشابه المياه الحمراء بحد كبير مع المياه الخضراء، لكن ما يميز المياه الحمراء طول فترة عمرها الافتراضي والذي يصل إلى خمس سنوات، كما أنها لا تحتوي على مادة السيليكا الموجودة في المياه الخضراء التي تضر وتؤثر على منظومة التبريد، لذا يفضل خبراء السيارات استخدام المياه الحمراء لمنظومة التبريد.
هزيم[ عدد التعليقات: 282 ] نشر منذ 1 ساعة
كله كلام فاضي.
بلا حمرا بلا خضرا بلا زرقاء.
هذا كلام قديم يا اميره.
الحين لك سياره مياه مخصصه لها فسيارتي مثلا لون مياه الرديتر ذهبي ، وهي من افضل المياه الخاصه بسيارات فورد وهي تجي من الوكاله بهذه المياه، وتباع ايضا بس في الوكاله، لانها لاتتاكسد وهي بنفس الوقت تتحمل درجات الحراره العاليه ومقاومه للتجمد، ولا يضاف عليها الا المياه المقطره، فلو اضفنا عليها مياه عاديه لتفاعلت معها وسببت ضرر كبير في منظومة التبريد.
والسيارات الآن اصبح لك ماركه من السيارات مياهها الخاصه بها ، مو بس الوان وبس كما يعتقد البعض.
تماما كما في زيوت السيارات يوجد فئات مثلا من 5-20 أو 5-30 أو 5-35 والى آخره طبقا لمواصفات السياره وتكوين اجزاء المحرك ز
هذا للتوضيح ، حيث يعتقد البعض انه بمجرد مايكون لون ماء الرديتر احمر او اخضر فهو ممتاز، بل على العكس تماما.
وهذا واضح فعندما تذهب لشراء مياه الراديتور يوجد ماء بعشره ريال و يوجد نوع ب30 ريال ويوجد نوع ب75 ويجد نوع ب100ريال.
فهل يعرف اكثر الناس لماذا التفاةت في الاسعار مع انها كلها مياه رديتور؟