6 إجراءات للحد من غياب الطلاب.. منها حجب الإعانة السنوية في المدارس

تركي السالم(صدى):

في خطوة لضبط الحضور المدرسي في كل المدارس الحكومية والأهلية، وضعت وزارة التعليم خطة إجرائية من 6 خطوات وعلى جميع المدارس بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات والضوابط المنظمة لتعزيز الانضباط المدرسي والحد من الغياب.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري الأحوس أنه تم إقرار لائحة من الإجراءات المرحلية تجاه المدارس التي لا تلتزم بتطبيق الضوابط المنظمة والإجراءات اللازمة لضبط الغياب وتثبيته خطة للحد من ظاهرة الغياب في المدارس الأهلية، والتي قدمها مدير مكتب التعليم الأهلي فهد الخرمي.

وأشار إلى أن لائحة الإجراءات الجديدة تعتبر خطوة مرحلية يتم اتخاذها ضد المدارس غير الملتزمة بالضوابط المنظمة لضبط الغياب، وتشمل طي قيد الطالب المنقطع، وتحويله إلى الانتساب أو الانتظام في المدارس الحكومية، وعدم السماح بقبوله أو تحويله إلى مدرسة أهلية أخرى، إضافة إلى خيار تحويله إلى مدرسة ليلية.

في حين شددت الإدارة على دور الأسرة تجاه إلتزام الطلاب في متابعة انضباط ابنائها دراسياَ ليعود عليهم بالتفوق و النجاح .

ووفقاَ للإجراءات الجديدة وضعت الوزارة 6 ضوابط للحد من الغياب في المدارس الأهلية ، فإنه في حال عدم التزام المدرسة بتطبيق الضوابط المنظمة يتم إنهاء تكليف قائد المدرسة ، و استمرارية ارتفاع نسب الغياب، يتم توجيه إنذار للمدرسة ولمالكها ولأولياء الأمور بعد 30 يوما يتم الإعلان عن المدارس المخالفة في وسائل الإعلام وموقع الوزارة حجب الإعانة السنوية إلغاء وسحب الترخيص للمدرسة للجنة المكلفة بالانضباط تطبيق الإجراءات دون تدرج.