بالفيديو.. شاب أصم يكشف تفاصيل ما حدث أثناء مصادفته ولي العهد في نيوم

علي القحطاني(صدى):

كشف الشاب فهد العبداللطيف عن تفاصيل مصادفته ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهو في طريقه وسط نيوم، قائلا إنه كان يسير في الطريق السريع وتصادف إنه قابل موكبا من السيارات الرسمية أمامه.

ولفت العبداللطيف خلال لقائه ببرنامج ” تم ” على قناة ” السعودية ” إلى توقعه أن يكون بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتابع أنه تجاوز عدداً من تلك السيارات وعندما مر بإحداها شاهد ولي العهد بداخلها، فتم التواصل بينهما، موضحا أنه أخبر الأمير بأنه أصم ومن ثم طلب الإذن بتصوير هذا الموقف.