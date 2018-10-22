ما لا تعرفيه عن فائدة فتح الستائر صباحا

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة جديدة أجراها فريق جامعة ولاية ” أوريغو” الأمريكية، أن عدم فتح الستائر صباحًا؛ يجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، حيث وجد الباحثون أن أشعة الشمس تقتل البكتيريا المسببة للأمراض التي تعيش في الغبار.

وعن الدراسة، أنشأ الفريق غرفة مصغرة متطابقة، وتم السماح بدخول درجات مختلفة من الضوء، وبعد 90 يومًا ضاعفت الغرف المظلمة عدد البكتيريا القادرة على التكاثر.

تجدر الإشارة إلى الباحثون يتطلعون إلى التمكن من فهم المزيد حول التصميم الأفضل لوصول ضوء النهار إلى المباني مثل ” المدارس والمكاتب والمستشفيات والمنازل ” ، بطرق تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة عبر الغبار.