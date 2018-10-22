ما لا تعرفيه عن فائدة فتح الستائر صباحا
كشفت دراسة جديدة أجراها فريق جامعة ولاية ” أوريغو” الأمريكية، أن عدم فتح الستائر صباحًا؛ يجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، حيث وجد الباحثون أن أشعة الشمس تقتل البكتيريا المسببة للأمراض التي تعيش في الغبار.
وعن الدراسة، أنشأ الفريق غرفة مصغرة متطابقة، وتم السماح بدخول درجات مختلفة من الضوء، وبعد 90 يومًا ضاعفت الغرف المظلمة عدد البكتيريا القادرة على التكاثر.
تجدر الإشارة إلى الباحثون يتطلعون إلى التمكن من فهم المزيد حول التصميم الأفضل لوصول ضوء النهار إلى المباني مثل ” المدارس والمكاتب والمستشفيات والمنازل ” ، بطرق تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة عبر الغبار.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4346 ] نشر منذ 2 ساعتين
احب اسويها دايم تجدد الهواء وتحس بنشاط
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33283 ] نشر منذ 2 ساعتين
اكيد لازم فتح الشبابيك
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2301 ] نشر منذ 2 ساعتين
خلق تيار من الهواء الطبيعي في أرجاء المنزل،
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فتح النوافذ قد يعد جزء من روتين نظافة المنزل للتخلص من الأتربة والجراثيم ولكن خبراء فن الفينج شوي لهم
منظور آخر وهو أن فتح النوافذ هو أمر ضروري بصفة يومية لعملية تهوية صحية لكلاً من الجسد و النفس، وهذا الأمر يزداد أهمية في زمننا هذا حيث لا نتعرض إلى الطبيعة والهواء النقي بصفة دائمة.
إن كنت تمتلك رفاهية الاختيار فمن الممكن أن تصمم نوافذ كبيرة تبث الهواء المنعش وتدخل إضاءة الشمس الصحية !!
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2301 ] نشر منذ 2 ساعتين
خلق تيار من الهواء الطبيعي في أرجاء المنزل،
********************
فتح النوافذ قد يعد جزء من روتين نظافة المنزل للتخلص من الأتربة والجراثيم ولكن خبراء فن الفينج شوي لهم
منظور آخر وهو أن فتح النوافذ هو أمر ضروري بصفة يومية لعملية تهوية صحية لكلاً من الجسد و النفس، وهذا الأمر يزداد أهمية في زمننا هذا حيث لا نتعرض إلى الطبيعة والهواء النقي بصفة دائمة.
إن كنت تمتلك رفاهية الاختيار فمن الممكن أن تصمم نوافذ كبيرة تبث الهواء المنعش وتدخل إضاءة الشمس الصحية !!
§لـهــ🔥ـــفة~الـعآآآآشـق§[ عدد التعليقات: 10237 ] نشر منذ 1 ساعة
فتح الشباك الصبح له شعور لايوصف،، وتجديد للجو الداخلي