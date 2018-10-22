شهادة ثنائية أمام جهات التحقيق تحدد مصير قضية حسن معاذ

طلال الغامدي(صدى):

في تطورات مهمة لقضية حسين عبد الغني وحسن معاذ ، استمعت اللجنة المختصة بالقضية إلى شهادة إثنين من لاعبي الإتحاد يفترض قربهما من ” واقعة الممر ” وتسجيلهما لما دار بين اللاعبين .

وأكد الشاهدان صدور ألفاظ محددة من اللاعب حسين عبد الغني ضد حسن معاذ مما أفقد الأخير السيطرة على نفسه .

ومن المتوقع تغيير مجرى القضية خاصة مع تسجيل الواقعة كاملة وتسليم ما نقله الشاهدان إلى جهات التحقيق .

جدير بالذكر أن لجنة الإنضباط بالإتحاد السعودي لكرة القدم كانت قد إتخذت قرار بوقف اللاعب حسن معاذ لمدة عامين مع تغريمه 100 ألف ريال على خلفية إعتداءه على حسين عبد الغني في الممر المؤدي لتبديل غرفة الملابس .