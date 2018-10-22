شهادة ثنائية أمام جهات التحقيق تحدد مصير قضية حسن معاذ
في تطورات مهمة لقضية حسين عبد الغني وحسن معاذ ، استمعت اللجنة المختصة بالقضية إلى شهادة إثنين من لاعبي الإتحاد يفترض قربهما من ” واقعة الممر ” وتسجيلهما لما دار بين اللاعبين .
وأكد الشاهدان صدور ألفاظ محددة من اللاعب حسين عبد الغني ضد حسن معاذ مما أفقد الأخير السيطرة على نفسه .
ومن المتوقع تغيير مجرى القضية خاصة مع تسجيل الواقعة كاملة وتسليم ما نقله الشاهدان إلى جهات التحقيق .
جدير بالذكر أن لجنة الإنضباط بالإتحاد السعودي لكرة القدم كانت قد إتخذت قرار بوقف اللاعب حسن معاذ لمدة عامين مع تغريمه 100 ألف ريال على خلفية إعتداءه على حسين عبد الغني في الممر المؤدي لتبديل غرفة الملابس .
ماوكلي[ عدد التعليقات: 361 ] نشر منذ 10 دقائق
الاعتداء مصور واضح لاعب فاشل برر فشله بالاعتداء على ابو عمر يدور الشهره ، حسين عبدالغني ينتهي كل شي بالنسبه له بعد صافرة الحكم ، داخل الملعب يصير كل شي بين الاعبين لتشتيت التركيز
وشي طبيعي في عالم الكوره أما التهجم والاعتداء غير مقبول بعد نهاية المباره حركات ورعان وحواري